Mostre, successo Luigi Fuschetto alla Rocca dei Rettori: un inno visivo alla terra e alla memoria.

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e consensi unanimi la mostra personale dell’artista sannita, intitolata «I silenzi e i colori dell’entro», ospitata dall’11 al 19 aprile presso la suggestiva cornice delladeidi Benevento.L’evento, promosso dal Club per l’Unesco di Benevento in occasione della 55esima Giornata Mondiale della– Earth Day 2025, ha goduto del patrocinio della Provincia di Benevento, del Comune di San Marco dei Cavoti e della Comunità Montana del Fortore, riaffermando l’importanza di un dialogo tra arte, ambiente ecollettiva.Il vernissage inaugurale, svoltosi venerdì 11 aprilepresenza di un numeroso pubblico, ha visto gli interventi istituzionali di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e di Achille Mottola, presidente del Club per l’Unesco di Benevento.