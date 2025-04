Compleanno Bordon il messaggio d’auguri dell’Inter per l’ex portiere nerazzurro – FOTO

Compleanno Bordon, il messaggio d’auguri dell’Inter per l’ex portiere nerazzurro, che oggi compie 74 anniCompleanno anche per Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter, che oggi festeggia 74 anni. Il messaggio del club nerazzurroTanti auguri Ivano Bordon! ??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 13, 2025 Ivano Bordon compie oggi 74 anni. Una storia lunga tredici stagioni, vissute tra i pali con la maglia nerazzurra addosso come una seconda pelle. Dal 1970 al 1983 ha difeso la porta dell’Inter con grinta, eleganza e affidabilità, diventando uno dei portieri più amati. Indimenticabile la stagione 1979/80, in cui stabilì il record di imbattibilità per un portiere dell’Inter: 686 minuti senza subire gol, tra la 4ª e l’11ª giornata. Un muro, un riferimento, un esempio. Sempre quella stessa stagione arriva anche il secondo Scudetto della sua carriera, dopo il primo conquistato all’esordio assoluto con la maglia dell’Inter nel 1970/71. Internews24.com - Compleanno Bordon, il messaggio d’auguri dell’Inter per l’ex portiere nerazzurro – FOTO Leggi su Internews24.com di Redazione, ilper, che oggi compie 74 annianche per Ivano, ex, che oggi festeggia 74 anni. Ildel clubTanti auguri Ivano! ??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 13, 2025 Ivanocompie oggi 74 anni. Una storia lunga tredici stagioni, vissute tra i pali con la maglia nerazzurra addosso come una seconda pelle. Dal 1970 al 1983 ha difeso la portacon grinta, eleganza e affidabilità, diventando uno dei portieri più amati. Indimenticabile la stagione 1979/80, in cui stabilì il record di imbattibilità per un: 686 minuti senza subire gol, tra la 4ª e l’11ª giornata. Un muro, un riferimento, un esempio. Sempre quella stessa stagione arriva anche il secondo Scudetto della sua carriera, dopo il primo conquistato all’esordio assoluto con la maglianel 1970/71.

Potrebbe interessarti anche:

Compleanno Inzaghi - arrivano gli auguri dell’Inter : ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO

Compleanno Vlahovic - la Juve si unisce agli auguri : lo speciale messaggio per il serbo. Così il club si è fatto sentire

Compleanno Ranocchia - il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 37 anni – FOTO

Ne parlano su altre fonti Compleanno Bordon, il messaggio d'auguri dell'Inter per l'ex portiere nerazzurro - FOTO.

Scrive informazione.it: Compleanno Taribo West, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 51 anni – FOTO - Compleanno Taribo West, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 51 anni. Ecco il pensiero postato dal club nerazzurro per l’ex difensore Giornata speciale per un ex simbolo dell’Inter ...

donnamoderna.com comunica: Auguri di compleanno simpatici: le frasi divertenti per regalare un sorriso a chi ami - Ci sono molti modi per dire “tanti auguri!”. A volte si cercano parole in grado di emozionare, frasi belle da dedicare, regali di compleanno originali, altre si vuole stupire chi amiamo con ...