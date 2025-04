L’onda di Caravaggio, un viaggio nel tempo e nell’anima.

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaDino Falconio può ormai definirsi un vero esperto della vita die non un semplice appassionato che con “di“concluse la sua ideale trilogia sull’illustre pittore.Un romanzo assolutamente originale, poiché consente di scoprire ulteriormente la figura dell’artista e che si caratterizza come del resto nello stile dell’autore per una scrittura scorrevole che contribuisce a creare un clima come dire d’intimità con il lettore .Intendiamoci in questi casi anche se siamo davanti ad una trilogia il rischio di diventare ripetitivi è alto ma in tutta onestà Falconio dimostra il contrario poiché siamo davanti ad un libro assolutamente originale . Difatti viene tratteggiato un ritratto per certi versi inedito in ogni caso ci aiuta a vederlo in una luce differente e per certi versi ci suggerisce di non giudicarlo ma di capirlo per quello che è , ovvero un essere umano , tanto più che anche noi altri abbiamo le nostre debolezze.