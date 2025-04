Inter-news.it - De Vrij in Inter-Cagliari comanda da difensore classico

Leggi su Inter-news.it

è stata una partita in cui i nerazzurri hanno anche dovuto difendersi. E in questo è stato fondamentale l’apporto di de.PROVA DI LOTTA – Non siamo abituati a collegare deallo stereotipo del. Quello arcigno, da trincea, impegnato in lotte e spazzate. Non perché non sia in grado di assolvere questi compiti, ma perché di solito brilla nel fare altro. Inperò ha dovuto mettere l’elmetto ere l’area.De, inin una veste ineditaCONTROLLO DELL’AREA – I numeri ci restituiscono un olandese che come sempre ha aiutato in impostazione, risultando quarto totale per tocchi di palla. Ma soprattutto che ha dominato nella sua area. Esclusa l’incomprensione generale sul gol di Piccoli, per il resto è stato dea controllare ogni pallone che transitava per l’area dell’