Volley vince la B2 della Igor contro Pavia

Igor Agil Volley batte In Volley Pavia 3-2 (26-24; 26-24; 25-27; 23-25; 15-8).In campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo. Novaratoday.it - Volley, vince la B2 della Igor contro Pavia Leggi su Novaratoday.it Cinque set, quattro ai vantaggi, una battaglia incredibile. Nella 23esima giornata di campionato di serie B2 laAgilbatte In3-2 (26-24; 26-24; 25-27; 23-25; 15-8).In campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo.

