Gossipnews.tv - Amici, Chiamamifaro Eliminata: La Rivelazione di Maria!

Leggi su Gossipnews.tv

lasciatra le lacrime. Una frase inaspettata diDe Filippi però zittisce i molti. Ecco che cosa è successo!Il serale dicontinua a sorprendere, tra sfide accese, lacrime vere e rivelazioni che nessuno si aspettava. Stavolta è toccato a, nome d’arte di Angelica Gori, dire addio al palco della scuola più famosa della TV. La cantante, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, è stataal termine di una puntata carica di tensione e emozioni contrastanti.La sua sfida con Senza Cri si è conclusa con una decisione che ha spaccato il pubblico in due. Molti hanno accolto l’eliminazione come inevitabile, altri avrebbero voluto vedere uscire la sua rivale. Ma è stataDe Filippi a spiazzare tutti con una frase che ha fatto il giro del web: i genitori di Angelica non si sono mai fatti sentire, nemmeno durante i casting.