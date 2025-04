Tecnologia e stile con lo spazzolino Oral B iO 5N approfitta dello sconto in offerta per poco

Oral-B iO 5N è uno spazzolino elettrico ricaricabile avanzato, dotato di intelligenza artificiale, sensore di pressione gengivale, 5 modalità di spazzolamento e connettività smart. Il modello include una testina, una custodia da viaggio e un manico in colore rosa. È disponibile su Amazon a 99,99 euro, con IVA inclusa, sconto del 13% e offerta a tempo limitato. Compralo adesso con lo sconto del 13% Oral-B iO 5N: spazzolino elettrico smart con intelligenza artificiale e sensore di pressione Grazie al motore magnetico lineare, lo spazzolino offre micro-vibrazioni ad alta precisione, migliorando l’efficacia nella rimozione della placca e rendendo la pulizia più delicata su denti e gengive. Il sensore di pressione integrato segnala in tempo reale se la pressione esercitata è eccessiva, aiutando a prevenire irritazioni gengivali. Quotidiano.net - Tecnologia e stile con lo spazzolino Oral-B iO 5N: approfitta dello sconto, in offerta per poco Leggi su Quotidiano.net -B iO 5N è unoelettrico ricaricabile avanzato, dotato di intelligenza artificiale, sensore di pressione gengivale, 5 modalità di spazzolamento e connettività smart. Il moinclude una testina, una custodia da viaggio e un manico in colore rosa. È disponibile su Amazon a 99,99 euro, con IVA inclusa,del 13% ea tempo limitato. Compralo adesso con lodel 13%-B iO 5N:elettrico smart con intelligenza artificiale e sensore di pressione Grazie al motore magnetico lineare, looffre micro-vibrazioni ad alta precisione, migliorando l’efficacia nella rimozione della placca e rendendo la pulizia più delicata su denti e gengive. Il sensore di pressione integrato segnala in tempo reale se la pressione esercitata è eccessiva, aiutando a prevenire irritazioni gengivali.

Potrebbe interessarti anche:

“La tecnologia guida. Lo stile domina.” realme lancia la serie 14 Pro

Sarà che ora è la nuova regina dello spionaggio grazie a Black Bag - ma lo stile per lei non ha più segreti...

Bianca Guaccero a Sanremo 2025 - tutto lo stile della conduttrice di PrimaFestival

Ne parlano su altre fonti ?Tecnologia e stile con lo spazzolino Oral-B iO 5N: approfitta dello sconto, in offerta per poco. Offerte di Primavera, spazzolino Oral-B IO 5 con Intelligenza Artificiale, solo 99,95 €. Igiene orale come stile di vita, Oral-B punta sull'inclusività. I migliori spazzolini elettrici del 2025, la nostra guida ai modelli del momento tra cui scegliere in base alle tue esigenze. Black Friday 2024: gli spazzolini elettrici scontati dei top brand. Da Laifen lo spazzolino in titanio Wave e il phon innovativo Mini: la nostra prova.

Come scrive tecnologia.libero.it: Oral-B, prezzo stracciato per lo spazzolino smart: lo paghi meno della metà - Completo e versatile, lo spazzolino elettrico migliora la tua igiene orale sfruttando l'intelligenza artificiale. Oggi lo trovi a un prezzo senza precedenti ...

Come scrive macitynet.it: Offerte di Primavera, spazzolino Oral-B IO 5 con Intelligenza Artificiale, solo 99,95 - Lo spazzolino elettrico iO 5, spiega il produttore., offre la migliore tecnologia Oral-B ... artificiale integrata che riconosce lo stile di spazzolamento guidando ogni giorno a uno spazzolamento ...

Secondo msn.com: Tempo di cambiare lo spazzolino? Come scegliere lo spazzolino elettrico e i migliori modelli in sconto - Tra i tanti articoli in sconto in questi giorni, possiamo acquistare uno strumento utilissimo per l'igiene orale. Qui su La Scelta Giusta una selezione delle occasioni più vantaggiose ...