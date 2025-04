Chi è stato concepito in inverno ha più tessuto brucia grassi Lo studio che spiega le differenze di peso e nel metabolismo

metabolismo più efficiente, con un indice di massa corporea (BMI) più basso e un minore accumulo di grasso viscerale. A rivelarlo è uno studio condotto da un team di ricercatori giapponesi dagli atenei Tohoku University, Tenshi College e Tokyo Medical University, pubblicato sulla rivista Nature Metabolism. La ricerca ha analizzato il tessuto adiposo bruno — noto per la sua capacità di bruciare calorie per generare calore — in un campione di 683 cittadini giapponesi di età compresa tra 3 e 78 anni. È emerso che i soggetti concepiti tra metà ottobre e metà aprile mostravano un’attività significativamente più elevata di questo tipo di tessuto, rispetto a chi era stato concepito nei mesi più caldi.La differenza tra tessuto adiposo bianco e tessuto adiposo brunoUna delle principali differenze tra il tessuto adiposo bianco e quello bruno riguarda la loro funzione. Leggi su Open.online Le persone concepite nei mesi più freddi dell’anno tendono ad avere unpiù efficiente, con un indice di massa corporea (BMI) più basso e un minore accumulo di grasso viscerale. A rivelarlo è unocondotto da un team di ricercatori giapponesi dagli atenei Tohoku University, Tenshi College e Tokyo Medical University, pubblicato sulla rivista Nature Metabolism. La ricerca ha analizzato iladiposo bruno — noto per la sua capacità dire calorie per generare calore — in un campione di 683 cittadini giapponesi di età compresa tra 3 e 78 anni. È emerso che i soggetti concepiti tra metà ottobre e metà aprile mostravano un’attività significativamente più elevata di questo tipo di, rispetto a chi eranei mesi più caldi.La differenza traadiposo bianco eadiposo brunoUna delle principalitra iladiposo bianco e quello bruno riguarda la loro funzione.

