Muore in moto contro un’auto nella zona del porto a Livorno

Livorno – Incidente mortale a Livorno intorno alle 11 di oggi (13 aprile) per cause ancora al vaglio della polizia municipale. A perdere la vita, dopo lo scontro con un’auto, è stato un motociclista di 56 anni. Il sinistro si è verificato nella zona portuale, in via Leonardo Da Vinci. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs di Livorno con un’ambulanza con il medico a bordo.Si è tentato di rianimare sul posto il conducente del mezzo a due ruote rimasto coinvolto nelle sconto ma l’intervento non è servito ed è stato così constatato il decesso dell’uomo. Per i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere a lungo la strada e l’interruzione ha creato qualche disagio nella viabilità domenicale. Leggi su Corrieretoscano.it – Incidente mortale aintorno alle 11 di oggi (13 aprile) per cause ancora al vaglio della polizia municipale. A perdere la vita, dopo lo scon, è stato unciclista di 56 anni. Il sinistro si è verificatoportuale, in via Leonardo Da Vinci. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs dicon un’ambulanza con il medico a bordo.Si è tentato di rianimare sul posto il conducente del mezzo a due ruote rimasto coinvolto nelle sconto ma l’intervento non è servito ed è stato così constatato il decesso dell’uomo. Per i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere a lungo la strada e l’interruzione ha creato qualche disagioviabilità domenicale.

