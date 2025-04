Lanazione.it - Alessando Talini travolto e ucciso da un’auto fuori strada: Fucecchio sconvolta per la morte del 58enne

Leggi su Lanazione.it

, 13 aprile 2025 –controllo, guidata da una donna di 53 anni, è uscita die lo ha preso in pieno. Alessandro, 58 anni, è morto poche ore dopo all’ospedale di Cisanello dove era stato trasportato in condizioni disperate per tentare di salvargli la vita., ieri pomeriggio, sabato 12 aprile, stava tagliando la siepe della sua abitazione sul ciglio della carreggiata in via Pisana, aquando è statodall’auto. Che le sue condizioni fossero disperate era apparso chiaro fin da subito, ma nonostante questo si è tentato in tutti i modi di salvarlo. E’ stato immediatamente trasportato a Cisanello con l’elisoccorso Pegaso, ma è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. La donna alla guida è stata, invece, portata all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.