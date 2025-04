Liberoquotidiano.it - "Cosa siete": Fdi picchia duro su chi vuole "sparare a Giorgia" | Guarda

La scritta "spara a Meloni" appara sui muri di una banca di Milano durante il corteo pro-Pal fa parecchio discutere. Di fatto qui si passa direttamente alle minacce contro il premier in un clima di crescente tensione su cui spesso la sinistra getta benzina. E da più parti del centrodestra sono arrivate dichiarazioni di solidarietà per il presidente del Consiglio sempre più nel mirino di antagonisti e teppisti: "A forza di gridare al pericolo antidemocratico del governo Meloni, incitare alla rivolta sociale e alzare i toni tutti i giorni come se fossimo in una guerra civile, era più che prevedibile che accadesse: in piazza i violenti hanno preso seriamente le parole dei vari piddini e postgrillini e hanno invitato aal Presidente del Consiglio. Solidarietà aMeloni che non si farà certo intimidire", ha affermato Giovanni Donzelli.