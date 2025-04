Liberoquotidiano.it - Chi sono i teppisti che hanno attaccato la polizia (e minacciato Meloni)

Ladi Stato ieri sera a Milano, nel corso della manifestazione nazionale in sostegno del popolo palestinese, ha indagato in stato di libertà sei cittadini italiani, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, per resistenza a pubblico ufficiale; uno degli indagati è stato denunciato anche per danneggiamento e uno pure per il possesso di un coltello a serramanico. La manifestazione ha visto la partecipazione di una frangia della realtà antagonista/anarchica composta da circa quaranta persone supportate da un fronte composto da diversi manifestanti che, lungo il primo tratto di percorso del corteo, ha danneggiato vetrine e vergato diverse scritte sulle sedi di vari istituti bancari ed esercizi commerciali. Dopo che gli organizzatoriinvitato, senza esito positivo, questo gruppo a lasciare il corteo o a desistere dal compiere azioni vandaliche, il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano è intervento in piazzale Baiamonti schierandosi in modo da far sfilare la maggior parte del corteo e isolare il gruppo, circondandolo e allontanandolo dai restanti manifestanti.