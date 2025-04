Schizza il prezzo delle uova tra l’aviaria e la Pasqua i prezzi sono altissimi

prezzi delle uova hanno raggiunto un record storico il mese scorso, soprattutto negli Stati Uniti. L’Indice dei prezzi al Consumo indica che il costo medio per una dozzina di uova è stato di 6,23 dollari a marzo. Questo nonostante le previsioni fatte recentemente dall’ex presidente Donald Trump: gli esperti attribuiscono i prezzi elevati all’attuale epidemia di influenza aviaria.Dal 2022, oltre 168 milioni di uccelli sono stati abbattuti per cercare di limitare la diffusione del virus. I prezzi all’ingrosso delle uova hanno iniziato a calare a metà marzo, man mano che diminuivano i nuovi focolai tra gli allevamenti, ma i prezzi sugli scaffali dei supermercati restano alti – in parte a causa dell’aumento della domanda per Pasqua.L’impennata dei prezzi delle uova ha sollevato dubbi su possibili speculazioni. Lapresse.it - Schizza il prezzo delle uova, tra l’aviaria e la Pasqua i prezzi sono altissimi Leggi su Lapresse.it hanno raggiunto un record storico il mese scorso, soprattutto negli Stati Uniti. L’Indice deial Consumo indica che il costo medio per una dozzina diè stato di 6,23 dollari a marzo. Questo nonostante le previsioni fatte recentemente dall’ex presidente Donald Trump: gli esperti attribuiscono ielevati all’attuale epidemia di influenza aviaria.Dal 2022, oltre 168 milioni di uccellistati abbattuti per cercare di limitare la diffusione del virus. Iall’ingrossohanno iniziato a calare a metà marzo, man mano che diminuivano i nuovi focolai tra gli allevamenti, ma isugli scaffali dei supermercati restano alti – in parte a causa dell’aumento della domanda per.L’impennata deiha sollevato dubbi su possibili speculazioni.

