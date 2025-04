Macabra scoperta a Roma trovate delle ossa cosa sappiamo

scoperta davvero particolare nella Capitale. Sono state trovate dei resti ed ora bisognerà capire se siano umane o meno. Le ipotesi sono diverseUn teschio e altre ossa più vicine. È questo quanto rinvenuto a Roma nei giorni scorsi. La Macabra scoperta è stata fatta su via Cristoforo Colombo vicino alla zona di Spinaceto ed ora sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per riuscire a ricostruire meglio l’accaduto.Macabra scoperta a Roma, trovate delle ossa: cosa sappiamo (Ansa) – cityrumors.itLa scelta di mandarli al Policlinico Tor Vergata per effettuare degli approfondimenti e non a Medicina Legale ha un significato molto chiaro. Il primo passaggio è quello di capire se si tratta di ossa umane oppure di altro e successivamente si andranno ad effettuare tutte le indagini del caso. Cityrumors.it - Macabra scoperta a Roma, trovate delle ossa: cosa sappiamo Leggi su Cityrumors.it Unadavvero particolare nella Capitale. Sono statedei resti ed ora bisognerà capire se siano umane o meno. Le ipotesi sono diverseUn teschio e altrepiù vicine. È questo quanto rinvenuto anei giorni scorsi. Laè stata fatta su via Cristoforo Colombo vicino alla zona di Spinaceto ed ora sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per riuscire a ricostruire meglio l’accaduto.(Ansa) – cityrumors.itLa scelta di mandarli al Policlinico Tor Vergata per effettuare degli approfondimenti e non a Medicina Legale ha un significato molto chiaro. Il primo passaggio è quello di capire se si tratta diumane oppure di altro e successivamente si andranno ad effettuare tutte le indagini del caso.

Potrebbe interessarti anche:

La Promessa - Anticipazioni Spagnole : Una Macabra Scoperta!

Desio - la macabra scoperta in Brianza : donna decapitata sui binari

La macabra scoperta su Ilaria Sula : ritrovato il corpo in una valigia. C'è un fermo

Ne parlano su altre fonti Macabra scoperta a Roma, passante lancia l’allarme: “C’è un teschio umano sulla Colombo”. Su via Cristoforo Colombo sono state ritrovate delle ossa. Trovato morto nudo in casa, con la testa nel frigo: macabra scoperta a Roma. Roma, uomo trovato morto in casa con la testa nel frigo. Ministero dell'Agricoltura: 50 mila api sterminate da vespe e calabroni, la macabra scoperta nell'alveare di Lollobrigida. Roma Termini, il cadavere di un 25enne sui binari: la macabra scoperta | .it.

Nota di fanpage.it: Macabra scoperta a Roma, passante lancia l’allarme: “C’è un teschio umano sulla Colombo” - Rinvenuto un teschio umano al Torrino. A far scattare l'allarme un passante che si è accorto della sua presenza e ha allertato subito le autorità ...

Si apprende da canaledieci.it: Ilaria Sula ritrovata senza vita in un dirupo: indagato per omicidio l’ex fidanzato - Il suo corpo giaceva in un’area boschiva impervia, in fondo a un dirupo nei pressi del comune di Poli, a diversi chilometri da Roma, celato all’interno di una valigia. Una scoperta macabra che ha ...

Segnala romatoday.it: Su via Cristoforo Colombo sono state ritrovate delle ossa - La scoperta nella giornata di giovedì 10 aprile. Accertamenti in corso. I resti portati al policlinico di Tor Vergata ...