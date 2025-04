Il Miserere di Selecchy e la processione del Venerdì Santo di Chieti in onda su Raiuno VIDEO

Miserere di Selecchy e della processione del Venerdì Santo sono andati in onda questa mattina su Raiuno dalle 9.30 nel corso della trasmissione "A sua immagine".Il servizio realizzato nei giorni scorsi a Chieti è stato trasmesso nell'ambito della. Chietitoday.it - Il Miserere di Selecchy e la processione del Venerdì Santo di Chieti in onda su Raiuno [VIDEO] Leggi su Chietitoday.it Il fascino e la commozione deldie delladelsono andati inquesta mattina sudalle 9.30 nel corso della trasmissione "A sua immagine".Il servizio realizzato nei giorni scorsi aè stato trasmesso nell'ambito della.

Si apprende da marsicalive.it: Processione del Venerdì Santo ad Avezzano, il corteo muoverà dalla chiesa di San Rocco: ecco quali strade attraverserà - Avezzano. Il Venerdì Santo è un momento di grande significato per la comunità di Avezzano, e quest’anno la tradizionale processione promette di essere un evento toccante e ricco di spiritualità.

abruzzolive.it riferisce: Processione del Venerdì Santo: firmata l’ordinanza su commercio, sicurezza e decoro urbano - Chieti. In vista della storica Processione del Venerdì Santo, in programma venerdì 18 aprile 2025, l’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza ...

Come scrive gaeta.it: Chieti si prepara per la storica processione del venerdì santo: ecco le novità - Con l’avvicinarsi della Processione del Venerdì Santo, che si terrà a Chieti il 18 aprile 2025, l’Amministrazione comunale ha adottato misure di sicurezza e organizzazione per preservare la tradizione ...