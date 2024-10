Servizio civile universale, competenza certificata per i giovani talenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Rilasciate da Mestieri Lombardia in sinergia con Confcooperative Bergamo le prime ‘Certificazioni delle competenze’ acquisite in contesti informali e non formali, secondo la nuova normativa definita da linee guida nazionali poi recepite da Regione Lombardia. Gli attestati, stilati secondo gli standard europei, riconoscono le abilità e le conoscenze acquisite dai giovani talenti nel corso del Servizio civile universale. A garanzia del processo, è intervenuta la Camera di Commercio di Bergamo che verifica la qualità nella procedura di individuazione, validazione e certificazione. I documenti, consegnati a quattro ragazzi e ragazze che tra il 2023 e il 2024 hanno operato per un anno all’interno delle cooperative del territorio provinciale, comprovano formalmente l’esperienza e le skill maturate, divenendo per i volontari strumenti di valore per accedere al mondo del lavoro. Bergamonews.it - Servizio civile universale, competenza certificata per i giovani talenti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Rilasciate da Mestieri Lombardia in sinergia con Confcooperative Bergamo le prime ‘Certificazioni delle competenze’ acquisite in contesti informali e non formali, secondo la nuova normativa definita da linee guida nazionali poi recepite da Regione Lombardia. Gli attestati, stilati secondo gli standard europei, riconoscono le abilità e le conoscenze acquisite dainel corso del. A garanzia del processo, è intervenuta la Camera di Commercio di Bergamo che verifica la qualità nella procedura di individuazione, validazione e certificazione. I documenti, consegnati a quattro ragazzi e ragazze che tra il 2023 e il 2024 hanno operato per un anno all’interno delle cooperative del territorio provinciale, comprovano formalmente l’esperienza e le skill maturate, divenendo per i volontari strumenti di valore per accedere al mondo del lavoro.

