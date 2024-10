Secoloditalia.it - Nuovo record per i Btp “tricolore”: 200 miliardi di dollari. La solidità dell’Italia conquista i mercati

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministro Giorgetti lo dice a chiare lettere, sollevato, dopo i giorni in trincea per la Manovra: “Rispetto ai gufi e corvacci che pronosticavano che il governo avrebbe portato il Paese in fallimento e che non avrebbe mantenuto le promesse elettorali, noi non solo non stiamo portando il Paese in fallimento, anzi incredibilmente abbiamo migliorato il rating e abbassato lo spread”. Il ministero dell’Economia, del resto, oggi può vantare un altro clamorososuifinanziari e del risparmio, a conferma delladei conti italiani: una domandada 200diper i cosiddetti “Btp”, o anche “patriottici”, con una richiesta mai così alta per un’emissione italiana e al secondo posto in Europa per i collocamenti ‘dual tranche’ in Europa dopo i bond ‘Sure‘ dell’Unione europea di quattro anni fa.