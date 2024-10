Napoli-Lecce, il big salterà la sfida del Maradona: il comunicato (Di martedì 22 ottobre 2024) Per Napoli-Lecce ci vuole ancora qualche giorno, ma per questa gara bisogna registrare già una gara molto importante. Il Napoli di Antonio Conte ha battuto domenica scorsa l’Empoli di Roberto D’Aversa con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia nel corso della seconda frazione di gara. Anche se, come ammesso dallo stesso tecnico pugliese, la squadra partenopeo ha avuto tante difficoltà prima di portare a casa tre punti fondamentali. La squadra campana, infatti, ha confermato il proprio primato. Mentre nel prossimo turno, vista la sfida domenica sera dello Stadio San Siro tra l’Inter e la Juve, il Napoli può cogliere l’occasione di aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto, battendo il Lecce di Luca Gotti. Proprio per questa gara contro il team pugliese, il team agli ordini di Antonio Conte ha ricevuto un’importante notizia. Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, il big salterà la sfida del Maradona: il comunicato Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Perci vuole ancora qualche giorno, ma per questa gara bisogna registrare già una gara molto importante. Ildi Antonio Conte ha battuto domenica scorsa l’Empoli di Roberto D’Aversa con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia nel corso della seconda frazione di gara. Anche se, come ammesso dallo stesso tecnico pugliese, la squadra partenopeo ha avuto tante difficoltà prima di portare a casa tre punti fondamentali. La squadra campana, infatti, ha confermato il proprio primato. Mentre nel prossimo turno, vista ladomenica sera dello Stadio San Siro tra l’Inter e la Juve, ilpuò cogliere l’occasione di aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto, battendo ildi Luca Gotti. Proprio per questa gara contro il team pugliese, il team agli ordini di Antonio Conte ha ricevuto un’importante notizia.

Napoli - Neres : “Lecce e quattro partite dure - pronti a difendere il primo posto” - . Il lavoro duro con il club è il mio focus principale, mi dedico al 100% solo per fare il meglio possibile per la maglia del Napoli”. Questo è il motivo per cui faccio estrema attenzione a tutte le sedute video con mister Conte, per migliorare quello che è il mio livello da questo punto di vista, per performare nel miglior modo possibile. (Sportface.it)

David Neres : l’attaccante del Napoli si prepara a grandi sfide dopo il Lecce - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . “Il duro lavoro con il club è la mia priorità. Mentre il tempo stringe e le tensioni si intensificano, il contributo di Neres si fa sempre più indispensabile. La sua carriera in Portogallo l’aveva visto competere per un posto da titolare con calciatori del calibro di Ángel Di María. (Gaeta.it)

Olive : “Il Lecce dopo la disfatta di Firenze avrà una grande voglia di rivalsa - ma il Napoli è forte!” - Il Napoli merita di essere primo al momento? “Assolutamente si, il Napoli merita questa posizione di classifica. Ovviamente Lobotka è superiore, anche perché più abituato a giocare in Serie A”. Sul Bologna? “Il Bologna é cambiato un po’ rispetto all’anno scorso. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Renato Olive, allenatore ed ex ... (Terzotemponapoli.com)