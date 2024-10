La volta che i ladri hanno fatto il bagno al rapinato (Di martedì 22 ottobre 2024) Stavo lavando un estraneo alto un metro. A un certo punto entrano nella villa dove stavamo facendo “il verso”. I ladri si mettono a lavarlo anche loro. Ero geloso! “Cosa fate, disgraziati, drogati”. Loro: “Preferivi che rubavamo nella casa?”. Estraneo: “In effetti hanno ragione, meglio che vanno avanti a lavarmi”. Io: “Ma per quanto tempo?”. “Per il tempo che serve ai nostri vizi”. Estraneo: “Se mi lavate le ascelle sappiate che sono allergico al marsiglia!”. “Ha fatto benissimo a dirlo, usiamo un prodotto neutro”. Ilfoglio.it - La volta che i ladri hanno fatto il bagno al rapinato Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Stavo lavando un estraneo alto un metro. A un certo punto entrano nella villa dove stavamo facendo “il verso”. Isi mettono a lavarlo anche loro. Ero geloso! “Cosa fate, disgraziati, drogati”. Loro: “Preferivi che rubavamo nella casa?”. Estraneo: “In effettiragione, meglio che vanno avanti a lavarmi”. Io: “Ma per quanto tempo?”. “Per il tempo che serve ai nostri vizi”. Estraneo: “Se mi lavate le ascelle sappiate che sono allergico al marsiglia!”. “Habenissimo a dirlo, usiamo un prodotto neutro”.

Ladri nella villa dei calciatori della Juventus Douglas Luiz e Alisha Lehmann : bottino da oltre 500mila euro - Hanno agito ben sapendo gli impegni lavorativi di entrambi. Lui in campo in quel momento per la gara di Serie A fra Juventus e Lazio allo Stadium. Lei in ritiro in vista della partita contro l'Inter in corso di svolgimento questa mattina, domenica 20 ottobre 2024, a Milano. L'amara scoperta... (Torinotoday.it)

Ladri in azione nella notte : rubato un trattore da 180mila euro - Nella Bassa torna l'incubo dei furti di trattori e di macchinari agricoli. L'ultimo episodio si è verificato nella notte scorsa a Mairano, presso l'azienda agricola Mangiavini. Da una prima ricostruzione, sembra che ad agire sia stata una banda di professionisti. Ad essere rubato è stato un... (Bresciatoday.it)

Ladri a San Vincenzo a Torri . Tabaccheria svaligiata nella notte. Portate via sigarette e la cassa - Altro punto dolente è il parcheggio di Villa Costanza dove in più occasioni si sono verificati furti su auto. Non è la prima volta che la frazione collinare viene presa di mira dai ladri. La speranza di molti è che non si debba aprire anche un fronte in collina, che fino a oggi non ha avuto le stesse problematiche del centro del capoluogo. (Lanazione.it)