Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni chiede anche alle piccole imprese l’imposta sulle transazioni digitali che doveva colpire i “giganti del web”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo balzello a carico dellee medieitaliane. In evidente contrasto – esattamente come l’abolizione dell’Aiuto alla crescita economica decisa l’anno scorso – con le promesse di Giorgiasulla necessità che lo Stato sia “unato che aiuta le aziende a crescere, che le aiuta a diventare più forti e competitive”. Nella manovra per il 2025 si cambia registro: con l’alibi che l‘accordo globale sulla tassazione delle multinazionali nei Paesi in cui operano è in stallo, ilha deciso di far cassapmi. Che, stando a quanto annunciato la settimana scorsa dal viceministro Maurizio Leo, saranno chiamate a pagaresui serviziintrodotta dopo vari slittamenti nel 2020 con l’intento dii “del web“. All’epoca la leader di Fratelli d’Italia la definì “un’idiozia” e “una vergogna“.