I volontari della Protezione Civile a spalare fango a Bologna Micalizzi | Serve piano nazionale

I volontari della Protezione Civile di Padova in soccorso nella Città di Bologna colpita dall'alluvione. «Sono ore difficili dove i nostri volontari attrezzati con mezzi tecnici e pompe idrauliche stanno lavorando per ripristinare abitazioni, garage e spazi pubblici ricoperti di fango in pieno

I volontari della protezione civile della Lombardia inviati in Emilia-Romagna - La Lombardia ha inviato alcuni volontari in Emilia-Romagna per aiutare e supportare la Regione in questi giorni di maltempo che ha messo in ginocchio l'area. Sono 16 i volontari e due i funzionari che la Protezione civile lombarda ha inviato sul territorio, partiti domenica 20 ottobre. I... (Milanotoday.it)

Licata prova a rialzarsi dopo l'alluvione : volontari - protezione civile e cittadini spalano il fango - Si continua a spalare fango, e si andrà avanti così almeno per un altro paio di giorni, a Licata dove ieri il fiume Salso è esondato in più punti. La foce, nel momento della piena, è arrivata a circa 8 metri d'altezza... (Agrigentonotizie.it)

"Tutti siamo protezione civile". Il gazebo dei volontari in piazza - "Per esempio – aggiunge –, in caso di alluvione, è sempre bene salire ai piani superiori, se non si ha la possibilità di farlo bisogna allontanarsi. . Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione, attraverso scelte concrete, da adottare nel quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive". (Ilrestodelcarlino.it)