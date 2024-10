Harvey Weinsten, l'ex produttore di Hollywood condannato per abusi è malato (Di martedì 22 ottobre 2024) All'ex boss della Miramax colpevole di violenze e stupro è stato diagnosticato un cancro. NBC ha annunciato pubblicamente che ad Harvey Weinstein, ex produttore di Hollywood incarcerato per abusi sessuali, è stato diagnosticato un tumore al midollo osseo. La diagnosi è stata confermata successivamente da diverse fonti. Nello specifico, Weinstein soffre di una leucemia mieloide cronica, una forma di cancro che inizia nelle cellule del midollo osseo che producono il sangue e poi si diffonde nel flusso sanguigno. Weinstein soffre da tempo di problemi di salute ed è sottoposto a cure nel carcere di Rikers Island. Un nuovo male "È sia preoccupante che inaccettabile che questioni di salute privata e confidenziali siano diventate oggetto Movieplayer.it - Harvey Weinsten, l'ex produttore di Hollywood condannato per abusi è malato Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) All'ex boss della Miramax colpevole di violenze e stupro è stato diagnosticato un cancro. NBC ha annunciato pubblicamente che adWeinstein, exdiincarcerato persessuali, è stato diagnosticato un tumore al midollo osseo. La diagnosi è stata confermata successivamente da diverse fonti. Nello specifico, Weinstein soffre di una leucemia mieloide cronica, una forma di cancro che inizia nelle cellule del midollo osseo che producono il sangue e poi si diffonde nel flusso sanguigno. Weinstein soffre da tempo di problemi di salute ed è sottoposto a cure nel carcere di Rikers Island. Un nuovo male "È sia preoccupante che inaccettabile che questioni di salute privata e confidenziali siano diventate oggetto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo : come sta l’ex produttore degli scandali sessuali a Hollywood - Harvey Weinstein è stato colpito da un cancro al midollo osseo: è il famoso produttore degli scandali sessuali ad Hollywood. Al momento non è chiaro quanto sia grave la situazione clinica dell’ex produttore, ma date le patologie pregresse, compreso il problema al cuore che l’ha portato in sala operatoria, le condizioni di salute sarebbero molto complicate. (Notizie.com)

Harvey Weinstein ha il cancro : il produttore al centro del MeToo curato in carcere - La condanna che l’ex big di Hollywood sta scontando è dovuta a reati commessi in California, ma su di lui pendono anche delle accuse presentate nello stato di New York, per le quali era stato inizialmente condannato a 23 anni di carcere. Il mese scorso, l’ex produttore è stato sottoposto a un intervento d’urgenza al cuore. (Quotidiano.net)

Nuove accuse nei confronti di Harvey Weinstein - l’ex produttore incriminato per presunte violenze - Continua a leggere . Stando a quanto riportano i media americani, Harvey Weinstein è stato incriminato dalla giuria popolare di New York per via di presunte aggressioni sessuali che risalirebbero alla metà degli Anni Duemila. Dovrà affrontare un nuovo processo dopo che la sua condanna è stata annullata lo scorso aprile. (Fanpage.it)