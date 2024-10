Isaechia.it - Grande Fratello, Helena Prestes scoppia in lacrime: “Sono innamorata di Lorenzo!”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima puntata delha regalato una sorpresa che ha sconvolto gli equilibri della Casa: l’improvvisa eliminazione diSpolverato. Anche se si tratta di una farsa orchestrata dagli autori, i concorrenti non lo sanno, e tra i più colpiti c’è stata. La modella brasiliana, visibilmente scossa, ha ammesso tra ledi essersidi. Dopo l’annuncio dell’eliminazione dinon è riuscita a trattenere le emozioni e, in un momento di sfogo, ha dichiarato: Io ancora non ci credo che lo hanno eliminato, non è possibile, non è giusto. Sarà in tugurio. Il pubblico italiano lo vuole vedere insieme a Shaila, così li hanno mandati insieme in tugurio per vedere se da soli scatta qualcosa. Il mionon ha più senso qua dentro, era lui tutto, lui era vita, gioia.