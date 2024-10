G7, 'situazione Gaza catastrofica, garantire accesso aiuti' (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ribadiamo il nostro appello per un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, un aumento significativo e sostenuto del flusso di assistenza umanitaria e la fine del conflitto. La situazione a Gaza è catastrofica e decine di migliaia di vite innocenti sono state perse. Ribadiamo l'assoluta necessità che la popolazione civile sia protetta e che ci debba essere un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli, come priorità assoluta". Lo si legge nel comunicato finale del G7 Sviluppo a Pescara. Quotidiano.net - G7, 'situazione Gaza catastrofica, garantire accesso aiuti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ribadiamo il nostro appello per un cessate il fuoco immediato a, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, un aumento significativo e sostenuto del flusso di assistenza umanitaria e la fine del conflitto. Laèe decine di migliaia di vite innocenti sono state perse. Ribadiamo l'assoluta necessità che la popolazione civile sia protetta e che ci debba essere unumanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli, come priorità assoluta". Lo si legge nel comunicato finale del G7 Sviluppo a Pescara.

Usa a Israele : "Migliori situazione Gaza o armi a rischio" - Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne... (Today.it)

'Usa a Israele - migliori la situazione Gaza o armi a rischio' - Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato ieri una lettera a Israele chiedendo di adottare misure entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un embargo sulle armi americane. Lo riporta Barak Ravid di Axios su X. (Quotidiano.net)

Caracciolo a La7 : “A Gaza la situazione sta andando veramente molto male - solo gli Usa possono fermare Israele ma non lo faranno” - A quel punto bisogna vedere cosa succede, perché o sfondano in Egitto o si buttano in mare“. Ma in ogni caso quelli che potrebbero fermarlo tecnicamente sono gli americani che danno le armi con cui Netanyahu combatte“. E comunque, se c’è, non ha un capo, quindi non va da nessuna parte. Ci sono ministri israeliani che dicono che bisogna arrivare a Damasco. (Ilfattoquotidiano.it)