Gaeta.it - Frutech 2024: l’evento fieristico del Sud Italia dedicato alla transizione agroecologica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il poloSiciliaFiera di Misterbianco, in provincia di Catania, si prepara ad accogliere, un’importante manifestazione espositiva dedicata all’agroecologia e alle nuove tecnologie del settore ortofrutticolo, che si svolgerà dal 28 al 30 novembre. Questo evento mira non solo a promuovere il networking fra i vari attori del mercato, ma anche a incentivare un confronto costruttivo sui temi cruciali per la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’innovazione agricola. Un palcoscenico di scambio e confronto Il principale obiettivo diè quello di fungere da punto di incontro per professionisti del settore, agricoltori, ricercatori e studenti, per condividere informazioni, esperienze e pratiche agricole innovative.