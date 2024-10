FOTONOTIZIA | Cena aretina per Malika Ayane: avvistata la cantante (Di martedì 22 ottobre 2024) È stata avvistata ieri sera, 21 ottobre, all'interno del ristorante di via Porta Buja ad Arezzo. La cantante Malika Ayane è stata ospite dell'Antica Fonte dove ha scelto di Cenare. Per lei foto di rito e sorrisi. Arezzonotizie.it - FOTONOTIZIA | Cena aretina per Malika Ayane: avvistata la cantante Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È stataieri sera, 21 ottobre, all'interno del ristorante di via Porta Buja ad Arezzo. Laè stata ospite dell'Antica Fonte dove ha scelto dire. Per lei foto di rito e sorrisi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Capodanno a Torino arrivano i big : Tananai - Malika Ayane e i Morcheeba per il concerto del 31 dicembre - Mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul concerto di capodanno che si terrà in piazza Castello a Torino. A condurre l’evento potrebbe essere Malika Ayane e tra gli artisti sul palco potrebbero esserci Tananai e i Morcheeba. La... (Torinotoday.it)

Le ballerine di Lamorgese da Franceschini - il K-Way al concerto di Malika Ayane - A Roma si fanno sempre le stesse cose e quando un evento non è scontato, è trash allo stato puro. Si può andare al compleanno del parrucchiere di Valeria Marini come alla presentazione del nuovo li... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Il nuovo tour di Malika Ayane parte da Trento - Il tour nei teatri di Malika Ayane parte da Trento mentre è già sold out la data di Milano prevista il 15 novembre al Teatro dal Verme. Il tour di Malika Ayane 2024 In ogni data Malika trasporta il pubblico in un viaggio musicale all’interno delle sfumature dei suoi più amati successi di... (Trentotoday.it)