Foletto Heritage: Un viaggio attraverso la tradizione liquoristica del Trentino

rappresenta una fusione di storia, passione e innovazione, con radici profonde nella Valle di Ledro, in. I liquori della linea sono una celebrazione dellafamiliare, che si estende dal 1850 e continua a coltivare le botaniche locali in ricette che raccontano storie uniche. Ogni etichetta della gamma non è solo un prodotto, ma un capitolo del racconto di una famiglia che ha saputo affrontare sfide e cambiamenti con una visione per il futuro. L'identità della lineaLa lineaè una celebrazione della storia di una famiglia che ha saputo mantenere viva la propria ereditÃcinque etichette distintive, ciascuna con una sua caratteristica e una narrazione unica.