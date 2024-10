Unlimitednews.it - Ettorre “Per la vela italiana si chiude un quadriennio eccezionale”

(Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio delolimpico per la Federazione, ormai in archivio dopo i Giochi di Parigi 2024, è “estremamente positivo, non solo per il risultato assoluto delle Olimpiadi e delle due medaglie d’oro, con l’unico titolo italiano, quello di Tita e Banti nel Nacra 17, che si è ripetuto dopo Tokyo, ma anche per la prestazionedi tutta la squadra azzurra. La trasferta di Marsiglia (dove si sono disputate le gare olimpiche, ndr) per laè stata incredibile, con tanti giovani che stanno venendo fuori e tanti piazzamenti vicini al podio che ci fanno ben sperare per il percorso verso Los Angeles 2028”. A parlare, in un’intervista nella sede romana dell’Agenzia di stampa Italpress, è il presidente della FIV Francesco, reduce da un’estate ‘caldissima’ che ha ribadito la forza dellatricolore.