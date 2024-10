Endless Love anticipazioni 23 ottobre, Nihan supera l'intervento: Kemal cerca di vederla ma Emir si oppone (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 23 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Tufan scopre la verità sull'incidente di Nihan. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni di Endless Love: Il piano di Kemal e Zehir per avvicinarsi a Nihan Tufan inizia a investigare sull'incidente di Nihan. Durante le sue ricerche, scopre che Asu ha mentito: la sera del sinistro, lei non era con Kemal come aveva dichiarato. Al Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 23 ottobre, Nihan supera l'intervento: Kemal cerca di vederla ma Emir si oppone Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.della trama diper la puntata in onda mercoledì 23alle 14:10 su Canale 5: Tufan scopre la verità sull'incidente di. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: Il piano die Zehir per avvicinarsi aTufan inizia a investigare sull'incidente di. Durante le sue ricerche, scopre che Asu ha mentito: la sera del sinistro, lei non era concome aveva dichiarato. Al

Endless Love - replica puntata 22 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 264 in replica streaming. . Nuovo appuntamento oggi – martedì 22 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). La sera prima non erano insieme, lei è uscita per cercarlo e l’ha sorpreso con Nihan. Nella puntata odierna Tufan indaga sull’incidente di Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. (Superguidatv.it)

Endless Love - Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024 : Kemal Scopre Tutto Su Deniz! - La minaccia però ha avuto effetto e Nihan capisce di non dover niente a Kemal sulla verità su Deniz. Kemal infatti ottiene finalmente le prove necessarie per dimostrare che, come ha sempre pensato, Deniz è sua figlia e non di Emir. Il chiarimento rimane quindi sospeso a metà, nonostante da parte di Leyla ci sia tutta la volontà di ricominciare da zero. (Uominiedonnenews.it)

Endless Love Anticipazioni 23 ottobre 2024 : Asu - terrorizzata - supplica Tufan. Ecco perché... - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 23 ottobre 2024 su Canale 5: Asu, temendo il peggio, ha una richiesta da fare a Tufan... (Comingsoon.it)