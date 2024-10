Consiglieri comunali con i tacchi: "Contro l’omofobia della De Angelis" (Di martedì 22 ottobre 2024) Consiglieri comunali con i tacchi in aula ad Ancona: la provocazione Contro l’omofobia è stata messa in scena in Consiglio comunale da Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) e Francesco Rubini (Altra idea di città). La protesta è stata un "gesto simbolico" per "esprimere la più profonda contrarietà al pensiero omofobo sui social della consigliera comunale Maria Grazia De Angelis" alla quale gli autori dell’iniziava provocatoria hanno consegnato una copia della Costituzione. De Angelis aveva condiviso sul suo profilo social una foto di gay con i tacchi, commentando sulla possibilità di combattere la guerra con loro. Il post non è più visibile. "Abbiamo indossando dei tacchi - spiega Rubini - per esprimere solidarietà alle comunità e alle persone colpite dalle violente parole della consigliera. Ilrestodelcarlino.it - Consiglieri comunali con i tacchi: "Contro l’omofobia della De Angelis" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)con iin aula ad Ancona: la provocazioneè stata messa in scena in Consiglio comunale da Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) e Francesco Rubini (Altra idea di città). La protesta è stata un "gesto simbolico" per "esprimere la più profonda contrarietà al pensiero omofobo sui socialconsigliera comunale Maria Grazia De" alla quale gli autori dell’iniziava provocatoria hanno consegnato una copiaCostituzione. Deaveva condiviso sul suo profilo social una foto di gay con i, commentando sulla possibilità di combattere la guerra con loro. Il post non è più visibile. "Abbiamo indossando dei- spiega Rubini - per esprimere solidarietà alle comunità e alle persone colpite dalle violente paroleconsigliera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancona - i consiglieri comunali si presentano in aula con i tacchi : protesta contro il «pensiero omofobo» della collega di FdI De Angelis – Il video - «Abbiamo indossando dei tacchi – spiega Rubini – per esprimere solidarietà alle comunità e alle persone colpite dalle violente parole della consigliera. Con sprezzo del suo ruolo istituzionale, l’esponente di Fratelli d’Italia continua a pronunciarsi in modo offensivo nei confronti della comunità lgbtqia+». (Open.online)

Ancona - consiglieri comunali in tacchi contro l’omofobia : il gesto che scuote il Consiglio - Rubini ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa proprio in un momento in cui, secondo lui, sta emergendo un “cieco fondamentalismo religioso e reazionario” che minaccia i diritti acquisiti. ” Questo episodio ha aperto un dibattito su come i consigli comunali e le istituzioni italiane possano affrontare e contrastare l’omofobia e altre forme di discriminazione, promuovendo ... (Gaeta.it)

Matera - crisi politica : dimissioni di diciassette consiglieri comunali portano allo scioglimento anticipato - Le reazioni della cittadinanza e delle istituzioni Le dimissioni collettive hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media e della comunità locale. Procedura di scioglimento anticipato Domani mattina, due dei consiglieri che hanno firmato l’atto di dimissioni si presenteranno presso la segreteria del Comune per consegnare formalmente il documento. (Gaeta.it)