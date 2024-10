"Censura vetero fascista". Bavaglio, Biancofiore difende Cerno (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilaria Cucchi querela Il Tempo per la pubblicazione della mail scritta da Marco Patarnello. E sono in molti a esprimere la propria solidarietà nei confronti del direttore de Il Tempo. Prima tra tutti Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Udc, Maie. «Da pseudo difensori dell'articolo 21 della Costituzione a censori dal sapore questo si vetero fascista, il passo è breve per alcuni esponenti delle sinistre. Iltempo.it - "Censura vetero fascista". Bavaglio, Biancofiore difende Cerno Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilaria Cucchi querela Il Tempo per la pubblicazione della mail scritta da Marco Patarnello. E sono in molti a esprimere la propria solidarietà nei confronti del direttore de Il Tempo. Prima tra tutti Michaela, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Udc, Maie. «Da pseudo difensori dell'articolo 21 della Costituzione a censori dal sapore questo si, il passo è breve per alcuni esponenti delle sinistre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bavaglio, Michaela Biancofiore difende Cerno: "Censura vetero fascista" - Ilaria Cucchi querela Il Tempo per la pubblicazione della mail scritta da Marco Patarnello. E sono in molti a esprimere la propria solidarietà ... (iltempo.it)

L'arca di Ignazio. Tra dubbi sanitari e logistici l'idea del Senato aperto agli animali domestici non decolla - Anzi. Benché fu a suo tempo autorizzata a portare la bestiola in ufficio, Biancofiore fu altresì ammonita acciocché Puggy nel Salone Garibaldi non costituisse un precedente. In altre parole: a che non ... (ilfoglio.it)

SULMONA FUTSAL TRIONFA ALL’ESORDIO CASALINGO IN A2: 3-0 CONTRO IL VELLETRI - Dopo il brillante esordio contro l’Eur nella prima giornata, il Sulmona Futsal colleziona un altro successo, portando a casa la ... (reteabruzzo.com)