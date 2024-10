“Campionato falsato”: Inter e Milan, l’accusa è chiara (Di martedì 22 ottobre 2024) Dura accusa per quanto accaduto nelle partite di Inter e Milan: si parla di Campionato falsato, ecco il motivo Un weekend ad alta tensione. L’ottava giornata di Serie A è andata in archivio come la giornata delle polemiche arbitrali. Poche le partite in cui gli arbitri hanno potuto vivere 90 minuti tranquilli, più quelle che hanno visto i direttori di gara finire sotto accusa. Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itÈ successo in Milan-Udinese, Juventus-Lazio, ma anche Empoli-Napoli e Roma-Inter, tutte partite che vedevano le big impegnate. Proprio su Inter e Milan si concentra in particolare l’analisi che si rivela un durissimo attacco di accusa alla classe arbitrale e che arriva a parlare di competizione falsata per quanto visto sul terreno di gioco. Calciomercato.it - “Campionato falsato”: Inter e Milan, l’accusa è chiara Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dura accusa per quanto accaduto nelle partite di: si parla di, ecco il motivo Un weekend ad alta tensione. L’ottava giornata di Serie A è andata in archivio come la giornata delle polemiche arbitrali. Poche le partite in cui gli arbitri hanno potuto vivere 90 minuti tranquilli, più quelle che hanno visto i direttori di gara finire sotto accusa. Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itÈ successo in-Udinese, Juventus-Lazio, ma anche Empoli-Napoli e Roma-, tutte partite che vedevano le big impegnate. Proprio susi concentra in particolare l’analisi che si rivela un durissimo attacco di accusa alla classe arbitrale e che arriva a parlare di competizione falsata per quanto visto sul terreno di gioco.

