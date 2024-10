Benevento-Casertana, designato l’arbitro del derby: un solo precedente con la Strega (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini a dirigere il derby Benevento-Casertana in programma (ore 15:30) domenica 27 ottobre al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un direttore di gara tra i più esperti della Can di C essendo un quarto anno. Incrocerà per la seconda volta nella sua carriera i giallorossi che ha già diretto nella passata stagione nel 2-0 casalingo del Benevento contro il Brindisi con le reti di Lanini e Starita. Nella 2023-24 ha arbitrato anche la Casertana nel terzo turno dei play off con il successo della Juventus Next Gen (1-3) al “Pinto” che costò l’eliminazione ai Falchetti. A lui il designatore Ciampi ha affidato anche la semifinale di andata degli spareggi per la B Avellino-Vicenza, a testimonianza della grande fiducia nei suoi confronti. Anteprima24.it - Benevento-Casertana, designato l’arbitro del derby: un solo precedente con la Strega Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini a dirigere ilin programma (ore 15:30) domenica 27 ottobre al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un direttore di gara tra i più esperti della Can di C essendo un quarto anno. Incrocerà per la seconda volta nella sua carriera i giallorossi che ha già diretto nella passata stagione nel 2-0 casalingo delcontro il Brindisi con le reti di Lanini e Starita. Nella 2023-24 ha arbitrato anche lanel terzo turno dei play off con il successo della Juventus Next Gen (1-3) al “Pinto” che costò l’eliminazione ai Falchetti. A lui ilre Ciampi ha affidato anche la semifinale di andata degli spareggi per la B Avellino-Vicenza, a testimonianza della grande fiducia nei suoi confronti.

