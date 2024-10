Ascolti Grande Fratello 2024, nona puntata 21 ottobre: ecco i dati auditel (Di martedì 22 ottobre 2024) ecco gli Ascolti della prima serata di lunedì 21 ottobre 2024: chi ha vinto tra la miniserie Mike e il Grande Fratello di Alfonso Signorini. L'articolo Ascolti Grande Fratello 2024, nona puntata 21 ottobre: ecco i dati auditel proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Ascolti Grande Fratello 2024, nona puntata 21 ottobre: ecco i dati auditel Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 22 ottobre 2024)glidella prima serata di lunedì 21: chi ha vinto tra la miniserie Mike e ildi Alfonso Signorini. L'articolo21proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ascolti tv : Mike - Grande Fratello | Dati Auditel lunedì 21 ottobre 2024 - 000. 00%; La vita in diretta: 0. Su Rai 2: Se mi lasci non vale, l’esperimento televisivo in cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi ha incuriosito 0. 000 spettatori con il 0. 00% di share. 000 spettatori con il 0. 00%. Ascolti tv, ieri sera: Mike vs Grande Fratello. 000. La7: La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha informato 0. (Superguidatv.it)

