Wsj, capo Pentagono a Kiev, ma senza nuovi aiuti militari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, è arrivato questa mattina a Kiev "con un messaggio di forte impegno degli Stati Uniti nello sforzo bellico dell'Ucraina, ma senza nuova assistenza militare o il permesso per le sue forze di utilizzare missili a lungo raggio all'interno della Russia": lo riporta il Wall Street Journal (Wsj). Quotidiano.net - Wsj, capo Pentagono a Kiev, ma senza nuovi aiuti militari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, è arrivato questa mattina a"con un messaggio di forte impegno degli Stati Uniti nello sforzo bellico dell'Ucraina, manuova assistenza militare o il permesso per le sue forze di utilizzare missili a lungo raggio all'interno della Russia": lo riporta il Wall Street Journal (Wsj).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Harris esclude incontro bilaterale con Putin : senza Kiev no - Si tratta della resa”. ’ Sapete cosa significa. Harris ha anche nuovamente messo in guardia su cosa potrebbe accadere se Trump fosse in carica: “Se fosse presidente Donald Trump, Putin sarebbe seduto a Kiev in questo momento. Roma, 8 ott. Lui dice, ‘oh, può finirla il primo giorno. it. . (askanews) – In uno scambio sul futuro dell’Ucraina, la candidata democratica alla Casa Bianca Kamala ... (Ildenaro.it)

"Non a pace giusta senza Kiev". E all'Onu Zelensky lancia l'allarme nucleare - Allarme del presidente ucraino sugli impianti atomici presi di mira dalle forze russe. Forte attacco al sistema di veti del Consiglio di Sicurezza. (Ilgiornale.it)

Ucraina - dopo ok alla risoluzione Onu Italia dovrà dare 5 miliardi € a Kiev al guitto Zelensky : vergogna senza fine - Leggo sul "Fatto Quotidiano", che in tema di guerra è probabilmente il meno allineato dei quotidiani italiani, che il governo della Destra bluette, neo-liberale, filobancaria e atlantista di Giorgia Meloni dovrà ora trovare ben 5 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina di Kiev. Infatti, leggo sempr . (Ilgiornaleditalia.it)