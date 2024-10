Una mazzata da 150mila euro per Bobo Vieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una mazzata da 150.000 euro in tasse per la società "Forestale I Bifolchi" gestita da Christian Vieri insieme alla mamma Christiane Rivaux. E’ quanto ha riportato ieri il sito "Open", poi rilanciato da "Dagospia" sui guai con il fisco della società di famiglia che fa capo Bobo Vieri. Secondo quanto riferito dal sito on line, la multa è frutto di una conciliazione giudiziale arrivata dopo un lungo braccio di ferro fra Vieri e il fisco. La società che fa capo all’ex calciatore pratese avrebbe chiuso in rosso per circa 300mila euro a causa, secondo quanto riferito, proprio della mazzata arrivata dal fisco. I contenziosi fiscali risalgono agli anni 2015, 2016 e 2017. I guai finanziari sarebbero cominciati dopo il crac della Banca Popolare di Vicenza, ex CariPrato. Lanazione.it - Una mazzata da 150mila euro per Bobo Vieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unada 150.000in tasse per la società "Forestale I Bifolchi" gestita da Christianinsieme alla mamma Christiane Rivaux. E’ quanto ha riportato ieri il sito "Open", poi rilanciato da "Dagospia" sui guai con il fisco della società di famiglia che fa capo. Secondo quanto riferito dal sito on line, la multa è frutto di una conciliazione giudiziale arrivata dopo un lungo braccio di ferro frae il fisco. La società che fa capo all’ex calciatore pratese avrebbe chiuso in rosso per circa 300milaa causa, secondo quanto riferito, proprio dellaarrivata dal fisco. I contenziosi fiscali risalgono agli anni 2015, 2016 e 2017. I guai finanziari sarebbero cominciati dopo il crac della Banca Popolare di Vicenza, ex CariPrato.

