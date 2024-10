Tumore della pelle, Napoli primo centro in Italia per l’arruolamento del vaccino (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Istituto tumori Pascale di Napoli è il primo centro in Italia per l’arruolamento del vaccino anticancro a mRNA per la cura del Tumore della pelle. Prende il via all’Istituto tumori Pascale di Napoli – ed è il primo centro in Italia – l’arruolamento del vaccino anticancro a mRNA per la cura del carcinoma della pelle 2anews.it - Tumore della pelle, Napoli primo centro in Italia per l’arruolamento del vaccino Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Istituto tumori Pascale diè ilinperdelanticancro a mRNA per la cura del. Prende il via all’Istituto tumori Pascale di– ed è ilindelanticancro a mRNA per la cura del carcinoma

