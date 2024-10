Tennis, Sinner guadagni da Paperone: quanto ha guadagnato nel 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Momento d’oro, almeno per i guadagni Mentre si aspetta il responso del Tas di Losanna, dopo la vicenda doping, Jannik Sinner continua a rispondere sul campo, vincendo. L’azzurro, attuale numero uno al Mondo e che terminerà l’anno in vetta al ranking, è quello che ha ottenuto più guadagni nel 2024. Nel weekend, in finale contro Alcaraz ha vinto il discusso torneo del Six Kings Slam, che gli vale 5,52 milioni di euro. 361magazine.com - Tennis, Sinner guadagni da Paperone: quanto ha guadagnato nel 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Momento d’oro, almeno per iMentre si aspetta il responso del Tas di Losanna, dopo la vicenda doping, Jannikcontinua a rispondere sul campo, vincendo. L’azzurro, attuale numero uno al Mondo e che terminerà l’anno in vetta al ranking, è quello che ha ottenuto piùnel. Nel weekend, in finale contro Alcaraz ha vinto il discusso torneo del Six Kings Slam, che gli vale 5,52 milioni di euro.

Tennis italiano sotto shock : frecciata a Sinner - Ma si sa, chi vince non può certo essere simpatico a tutti. Ecco quello che è successo. itSi sa benissimo: quando un campione diventa il più forte, il più forte di tutti, allora non può stare simpatico a tutti, soprattutto ad alcuni colleghi che hanno cercato di raggiungere alcuni obiettivi nel corso della propria carriera e per tanti motivi, che possono essere di infortuni quindi fisici, oppure ... (Ilveggente.it)

Tennis : Alcaraz ko - Sinner vince il Six Kings Slam - Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, torneo giocato in Arabia Saudita con in palio sei milioni di dollari. Il n.1 del mondo ha battuto l'amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz nella finale giocata a Riyad in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. (Quotidiano.net)

Tennis : Alcaraz ko - Sinner vince a Riad - 23. Per Sinner un nuovo successo in un'annata straordinaria che lo ha visto vincere due Slam e raggiungere il primo posto del ranking mondiale. 24 Prosegue il fantastico 2024 di Jannik Sinner. L'altoatesino vince il ricchissimo torneo-esibizione 'Six Kings Slam' di Riad in Arabia Saudita,ma soprattutto ottiene, al quarto tentativo,la prima vittoria stagionale sullo spagnolo Carlos Alcaraz che ... (Televideo.rai.it)