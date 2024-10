Lanazione.it - Stasera alle 20.30 all'Arsenale sarà proiettato "Il leone del deserto" del 1981

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 -20.30 al Cinema"Ildel", del, di Mustafa Akkad, con Anthony Quinn, Irene Papas e Oliver Reed (173’, v.o. sub ita), basato sulla vita del condottiero senussita Omar al-Mukhtar, alla guida della lotta contro l’occupazione coloniale italiana in Libia. La proiezionepreceduta da un intervento introduttivo di Renata Pepicelli, docente di Storia dei Paesi islamici al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. La pellicola non è mai stata proiettata nelle sale cinematografiche italiane, perché ritenuta dal governo “lesiva dell’onore dell’esercito”, che all’epoca ne bloccò la distribuzione. Nel 1987 la Digos ne impedì la proiezione a Trento durante un meeting pacifista.