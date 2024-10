Smile 2 apre il box office mondiale con un incasso ancora maggiore rispetto al primo film (Di lunedì 21 ottobre 2024) Smile 2 apre il box office mondiale con un incasso ancora maggiore rispetto al primo film Smile 2 ha superato il film originale nel suo weekend di apertura mondiale. L’uscita di Smile 2 arriva quasi esattamente due anni dopo che il film originale del 2022 è diventato il film horror numero 1 dell’anno in tutto il mondo, incassando 217,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 17 milioni. Per il sequel, lo scrittore e regista Parker Finn è tornato a dirigere la storia della pop star Skye Riley (Naomi Scott) che viene maledetta dalla sinistra entità sorridente del franchise. Il cast comprende anche Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson. Secondo Variety, domenica mattina il weekend di apertura globale di Smile 2 dovrebbe raggiungere un totale in tre giorni di 46 milioni di dollari. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)il boxcon unal2 ha superato iloriginale nel suo weekend di apertura. L’uscita di2 arriva quasi esattamente due anni dopo che iloriginale del 2022 è diventato ilhorror numero 1 dell’anno in tutto il mondo, incassando 217,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 17 milioni. Per il sequel, lo scrittore e regista Parker Finn è tornato a dirigere la storia della pop star Skye Riley (Naomi Scott) che viene maledetta dalla sinistra entità sorridente del franchise. Il cast comprende anche Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson. Secondo Variety, domenica mattina il weekend di apertura globale di2 dovrebbe raggiungere un totale in tre giorni di 46 milioni di dollari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La prima mondiale del film su Luigi Pirandello : al Festival del cinema di Roma sold out in meno di 5 minuti - Sono bastati appena 5 minuti per mandare in tilt il sito web dove erano stati messi in vendita i biglietti per consentire al pubblico di assistere alla prima mondiale di “Eterno visionario”, in programma sabato 19 ottobre alle 21,30 nella sala “Petrassi” dell’auditorium “Parco della musica Ennio. (Agrigentonotizie.it)

La Giornata mondiale della salute mentale sbarca al cinema : al Rouge et Noir il film "Io sono un po' matto... e tu?" - Giovedì 10 ottobre al Rouge et Noir alle 18:30 per "La giornata mondiale della salute mentale" la Fondazione Tommaso Dragotto organizza l'incontro VisivaMente, sulla salute mentale e il cinema patologico. Per l'occasione al cinema sarà proiettato il film "Io sono un po' matto... e tu?" di... (Palermotoday.it)

Rust - annunciata l'anteprima mondiale del film con Alec Baldwin : sul set morì Halyna Hutchins - Gli organizzatori della manifestazione hanno dichiarato che renderanno omaggio alla defunta direttrice della fotografia Halyna Hutchins, presentando l'ultima opera alla quale ha lavorato. La direttrice della fotografia fu colpita a morte da un proiettile sparato durante le riprese. L'omaggio "Quasi tre anni dopo la tragica morte di Halyna Hutchins, una direttrice della fotografia ucraina che ... (Movieplayer.it)