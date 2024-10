Serie A, dodicesima giornata: Venezia-Parma slitta a sabato (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Lega Serie A ha annunciato delle variazioni alla programmazione della dodicesima giornata. In ottemperanza alla richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, mutano gli orari e le date di due incontri di inizio novembre. Nel dettaglio, Lecce-Empoli si giocherà venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.45 con diretta tv su Dazn e Sky, anziché solo su Dazn, mentre Venezia-Parma slitta invece a sabato 9 novembre 2024 alle ore 15 con diretta solo su Dazn, anziché venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.30 con diretta su Dazn e Sky. Serie A, dodicesima giornata: Venezia-Parma slitta a sabato SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La LegaA ha annunciato delle variazioni alla programmazione della. In ottemperanza alla richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, mutano gli orari e le date di due incontri di inizio novembre. Nel dettaglio, Lecce-Empoli si giocherà venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.45 con diretta tv su Dazn e Sky, anziché solo su Dazn, mentreinvece a9 novembre 2024 alle ore 15 con diretta solo su Dazn, anziché venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.30 con diretta su Dazn e Sky.A,SportFace.

