Roma lancia il cantiere per la nuova tranvia Togliatti: attese migliorie nel trasporto pubblico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La mattina del 21 ottobre, Roma ha segnato un’importante svolta nel suo sistema di trasporto pubblico. Con l’avvio delle indagini archeologiche, ha preso il via la fase di precantierizzazione per la realizzazione della tranvia Togliatti. Questa significativa iniziativa mira a migliorare la connettività della città, snodandosi lungo Viale Palmiro Togliatti e promettendo di trasformare le dinamiche del trasporto pubblico nella capitale. La cerimonia di avvio, caratterizzata dal tradizionale taglio del nastro, ha visto la partecipazione di figure di spicco nella politica locale, nonché di attivisti ambientalisti, sottolineando l’importanza e il sostegno della comunità a questo progetto. Gaeta.it - Roma lancia il cantiere per la nuova tranvia Togliatti: attese migliorie nel trasporto pubblico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La mattina del 21 ottobre,ha segnato un’importante svolta nel suo sistema di. Con l’avvio delle indagini archeologiche, ha preso il via la fase di precantierizzazione per la realizzazione della. Questa significativa iniziativa mira a migliorare la connettività della città, snodandosi lungo Viale Palmiroe promettendo di trasformare le dinamiche delnella capitale. La cerimonia di avvio, caratterizzata dal tradizionale taglio del nastro, ha visto la partecipazione di figure di spicco nella politica locale, nonché di attivisti ambientalisti, sottolineando l’importanza e il sostegno della comunità a questo progetto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gualtieri “La tramvia Togliatti potenzierà trasporto pubblico di Roma” - Sarà una linea modernissima che ridurrà traffico e inquinamento e potenzierà il trasporto pubblico di Roma. xl5/pc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Il cantiere si concluderà nel 2026”. ROMA (ITALPRESS) – “È una grande giornata, perché parte un cantiere importantissimo” esordisce così il Sindaco Roberto Gualtieri a margine dell’inaugurazione del nuovo cantiere sulla Via Palmiro ... (Unlimitednews.it)

Roma si prepara a rivoluzionare il trasporto pubblico con le nuove pensiline Eterna - Gualtieri ha evidenziato che le pensiline dismesse saranno rigenerate e riutilizzate in altre aree della città dove c’è maggiore necessità. Il progetto Eterna rappresenta quindi non solo un aggiornamento tecnologico, ma anche un passo significativo verso un trasporto pubblico più equo e accessibile. (Gaeta.it)

Aumento del biglietto del trasporto pubblico a Roma : le ultime novità sull’emergenza trasporti - L’urgenza di trovare soluzioni tempestive e efficaci è diventata una necessità non solo per il buon funzionamento della rete di trasporti, ma anche per garantire un’accoglienza adeguata durante un anno di significato profondo per la città eterna. Con l’imminente Giubileo che si avvicina, le autorità si trovano a dover affrontare una crisi nella gestione del servizio pubblico. (Gaeta.it)