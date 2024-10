Nerdpool.it - Risveglio: Il romanzo di Giacomo Beretta in arrivo grazie a una campagna di crowdfunding

(Di lunedì 21 ottobre 2024), appassionato di cultura pop e intrattenimento, lancia unadiper il suo nuovoattraverso la casa editrice bookabook. Il progetto è disponibile in due formati a questo indirizzo https://bookabook.it/libro//: una versione Ebook + ebook al prezzo di 10,99€ e una versione cartacea del Volume a 19,00€, con consegna prevista per luglio 2025. Sinossi In, il pianeta è al collasso a causa della negligenza umana, risvegliando una forza oscura e antica. Gli elfi tornano per guidare la difesa della Terra, ma saranno Matthew Pride, giovane fotografo, e Awa, una ragazza indigena dell’Amazzonia, gli ultimi discendenti delle stirpi reali umane, a dover svolgere il compito più importante: risvegliare i nani e fermare l’Orda.