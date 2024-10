Calciomercato.it - “Pronto in due mesi”: Totti di nuovo in Serie A, annuncio clamoroso

Calciomercato.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)conferma tutto: “È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”. A margine di un evento commerciale presso lo ‘Sportitalia Village’, l’ex capitano della Roma ha aperto a un ritorno in campo. “Nella vita mai dire mai”. Francesco(LaPresse) – calciomercato.itha poi rivelato di essere stato contattato di recente da “alcune squadre diA. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? Nel giro di duesarei”. “Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni di stop – ha sottlineato– Per giocare inA, però, dovrei allenarmi bene bene”. L'articolo “in due”:diinA,proviene da CalcioMercato.it.