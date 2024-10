Paura in una scuola di Siracusa: pezzo di intonaco si stacca dal soffitto. Bimbo ferito (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio preoccupante si è verificato in un istituto comprensivo di Siracusa. Un classico pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto, cadendo all'interno di una classe mentre gli alunni erano presenti. Fortunatamente, il crollo ha colpito solo un bambino, che ha riportato dolore e un grande spavento, ma le sue condizioni non risultano gravi. L'articolo Paura in una scuola di Siracusa: pezzo di intonaco si stacca dal soffitto. Bimbo ferito . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio preoccupante si è verificato in un istituto comprensivo di. Un classicodisi èto dal, cadendo all'interno di una classe mentre gli alunni erano presenti. Fortunatamente, il crollo ha colpito solo un bambino, che ha riportato dolore e un grande spavento, ma le sue condizioni non risultano gravi. L'articoloin unadidisidal

