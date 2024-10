Thesocialpost.it - Padova, scontro tra tir e auto sull’A4: otto feriti e lunghe code

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sull’strada A4 Venezia-Milano si è verificato un grave incidente all’altezza di Limenella, in provincia di. Coinvolti tremobili e un tir.persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. L’impatto è avvenuto intorno alle 11:30, sulla corsia in direzione Milano.Leggi anche: Maltempo a Lamezia Terme: clienti bloccati in un centro commerciale allagato Disagi eper ore Le tre corsie dell’strada sono rimaste completamente bloccate. I veicoli coinvolti hanno ostruito la carreggiata, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi. Il casello diEst è stato chiuso a causa delledi veicoli bloccati. La Polizia Stradale sta gestendo il traffico, facendo defluire lein modo graduale.