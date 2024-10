Gaeta.it - Nuova isola privata nel Mar Rosso: crociere e turismo nel cuore dell’Arabia Saudita dal 2024

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A partire da dicembre, il Maraccoglierà una, dedicata all’industria crocieristica internazionale. Cruise Saudi, in collaborazione con PC Marine Services, ha siglato un accordo per sviluppare questa ambiziosa destinazione turistica, che rappresenta un’importante innovazione nel panorama del. Questa iniziativa si inserisce nel progetto più vasto della Vision 2030, che mira a diversificare l’economiae a promuovere una cultura turistica sostenibile. Un’progettata per l’accoglienza L’, che sarà inaugurata a dicembre, è concepita per offrire un’esperienza esclusiva ai turisti in crociera.