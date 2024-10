Musica in lutto, addio a Paul Di’Anno: con gli Iron Maiden ha fatto la storia del metal (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paul Di’Anno, voce storica degli Iron Maiden è deceduto all’età di 66 anni mentre si trovava presso la sua abitazione di Salisbury. Paul, all’anagrafe Paul Andrews, aveva da tempo gravi problemi di salute legati alle condizioni in cui versavano i suoi arti inferiori. Sottoposto a più interventi, era da tempo costretto a spostarsi ed esibirsi in carrozzina. Di’Anno era il cantante della prima formazione del gruppo metal. Era la voce dei primi due album degli Iron Maiden: “Iron Maiden” del 1980 e “Killers” del 1981.Indimenticabile e irripetibile, umanamente, la sua voce nella capostipite delle metal ballad, “Remember Tomorrow”. Thesocialpost.it - Musica in lutto, addio a Paul Di’Anno: con gli Iron Maiden ha fatto la storia del metal Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), voce storica degliè deceduto all’età di 66 anni mentre si trovava presso la sua abitazione di Salisbury., all’anagrafeAndrews, aveva da tempo gravi problemi di salute legati alle condizioni in cui versavano i suoi arti inferiori. Sottoposto a più interventi, era da tempo costretto a spostarsi ed esibirsi in carrozzina.era il cantante della prima formazione del gruppo. Era la voce dei primi due album degli: “” del 1980 e “Killers” del 1981.Indimenticabile e irripetibile, umanamente, la sua voce nella capostipite delleballad, “Remember Tomorrow”.

