Milan Futuro, Daniele Bonera furioso: espulsione di Ballo Toure inesistente. Le parole (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milan Futuro, la furia di Daniele Bonera dopo la sconfitta contro il Legnago Salus: partita condizionata dall’espulsione di Ballo-Toure Non c’è pace per il Milan Futuro. Gli uomini di Daniele Bonera perdono ancora e scivolano all’ultimo posto in classifica del proprio girone di serie C. I rossoneri perdono anche contro il Legnago Salus, ultima della classe che ormai è salita di una posizione. Sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, altra brutta figura del mister che nel post partita era incontenibile. Il tecnico dei giovani diavoli si è appellato ad un espulsione per lui assurda, affermando di come abbia cambiato tutta la partita e abbia condannato i suoi ragazzi per il risultato finale. Milan Futuro, il secondo giallo a Ballo-Tourè fa impazzire Bonera Milan Futuro, Daniele Bonera furioso: espulsione di Ballo Toure inesistente. Dailymilan.it - Milan Futuro, Daniele Bonera furioso: espulsione di Ballo Toure inesistente. Le parole Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), la furia didopo la sconfitta contro il Legnago Salus: partita condizionata dall’diNon c’è pace per il. Gli uomini diperdono ancora e scivolano all’ultimo posto in classifica del proprio girone di serie C. I rossoneri perdono anche contro il Legnago Salus, ultima della classe che ormai è salita di una posizione. Sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, altra brutta figura del mister che nel post partita era incontenibile. Il tecnico dei giovani diavoli si è appellato ad unper lui assurda, affermando di come abbia cambiato tutta la partita e abbia condannato i suoi ragazzi per il risultato finale., il secondo giallo a-Tourè fa impazziredi

