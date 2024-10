Migranti, ok del cdm al decreto sulla lista di paesi sicuri per evitare altri casi Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Dopo lo stop della magistratura al trasferimento dei Migranti in Albania, è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge in materia di immigrazione che prevede, tra l'altro, la lista dei paesi considerati sicuri, come annunciato dalla premier, Giorgia Meloni. Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella invita al dialogo tra le istituzioni e la Cei si scaglia contro i centri all'estero "i Migranti non sono pacchi", sono stati inserite modifiche alla legge per evitare altri casi Albania che ha visto il rientro dei 12 Migranti proveniente da Egitto e Bangladesh. Si tratta di paesi non sicuri secondo una precedente sentenza europea che pertanto non possono essere rimpatriati, seppure arrivati nel nostro paese irregolarmente. Agi.it - Migranti, ok del cdm al decreto sulla lista di paesi sicuri per evitare altri casi Albania Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Dopo lo stop della magistratura al trasferimento deiin, è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri allegge in materia di immigrazione che prevede, tra l'altro, ladeiconsiderati, come annunciato dalla premier, Giorgia Meloni. Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella invita al dialogo tra le istituzioni e la Cei si scaglia contro i centri all'estero "inon sono pacchi", sono stati inserite modifiche alla legge perche ha visto il rientro dei 12proveniente da Egitto e Bangladesh. Si tratta dinonsecondo una precedente sentenza europea che pertanto non possono essere rimpatriati, seppure arrivati nel nostro paese irregolarmente.

